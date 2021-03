Roma: controlli anti droga, 13 arresti, oltre 160 grammi di stupefacenti e 7 mila euro sequestrati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini del commissariato Trastevere hanno arrestato I.S., italiano di 18 anni, che, a seguito di un controllo, è stato trovato in possesso di 85 grammi di hashish. Gli agenti del commissariato Viminale durante un controllo, hanno arrestato C.Y., gambiano di 27 anni, trovato in possesso di 4 grammi di marijuana e 10 euro in contanti. E' stato durante un controllo stradale effettuato in via Val di Lanzo che il personale della Sezione Volanti ha arrestato C.M., italiano di 51 anni. L'uomo, già all'atto del controllo è stato trovato con indosso diverse dosi di cocaina oltre a 70 euro in contanti, mentre la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare altra cocaina – per un peso totale di 30 grammi - e altro contante per un totale di 440 euro, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi ed un coltello intriso di sostanza stupefacente. Sempre a seguito di un controllo in strada, personale della Sezione Volanti, in via Circonvallazione Appia, ha arrestato V.S., 35enne italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La perquisizione personale e la conseguente perquisizione a casa dell'uomo ha portato al sequestro di 10 grammi di cocaina oltre a 4.145 euro. (Rer)