Francia: Covid, solo 0,66 per cento vaccinati con AstraZeneca ha riscontrato effetti collaterali

- Solo lo 0,66 per cento dei vaccinati con il preparato AstraZeneca in Francia ha riscontato degli effetti collaterali. È quanto emerge dall'ultimo bollettino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali (Ansm) che riporta i dati sulla campagna vaccinale in Francia aggiornati al 4 marzo. Sino a questa data erano state effettuate 454.545 iniezioni di dosi di AstraZeneca e ci sono stati solo 3.013 casi problematici. Peraltro, stando a quanto riferisce l’Ansm, due terzi di questi effetti collaterali sono stati temporanei e lievi, non riconducibili quindi ai casi di coaguli di sangue, trombi ed emboli. Il dato statistico resta quindi basso, anche se superiore a quelli riscontrati sui cittadini francesi cui sono stati somministrati i vaccini Pfizer (0,19 per cento) o Moderna (0,12 per cento). (Frp)