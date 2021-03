Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da metà mattina in poi, cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e Prealpi; nuvoloso, con qualche schiarita, a ridosso delle creste alpine di confine. Precipitazioni deboli residuali nella notte sulle Retiche settentrionali e le Prealpi orientali, poi molto deboli e discontinue portate da nord sulle Alpi confinali. Qualche piovasco possibile nella notte sull'alta pianura, tra notte e mattino sulla pianura orientale. Neve oltre 900-1100 metri. Temperature minime in aumento in pianura, in calo in montagna; massime in calo. In pianura valori minimi tra 4 e 8°C, massimi tra 12 e 15°C. (Rem)