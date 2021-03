Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo al mattino irregolarmente nuvoloso sui rilievi, poco nuvoloso altrove; sereno al pomeriggio a parte addensamenti lungo le creste alpine di confine. In tarda serata nuvolosità in aumento in pianura. Precipitazioni per tutto il periodo deboli e discontinue sulle Alpi verso il confine; qualche occasionale piovasco possibile anche sulla fascia prealpina. Neve oltre 800-1000 metri. Temperature minime in sensibile calo, massime stazionarie o in lieve aumento; in pianura valori minimi attorno a 2-3°C, massimi attorno a 15°C. (Rem)