Roma: Raggi, ripulite scritte vandaliche a ponte Tazio, grazie a Retake, Ama e municipio III

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’amore per Roma si dimostra in vari modi. C’è chi con grande spirito di partecipazione dedica il proprio tempo libero per prendersi cura delle aree verdi della propria città. E chi si organizza in associazioni o comitati di quartiere per rendere più bello il territorio in cui vive". Lo ha scritto in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Noi siamo al loro fianco per riqualificare strade, piazze, aree ludiche dedicate ai bambini e per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla cura degli spazi pubblici. Perché appartengono a tutti", ha aggiunto la prima cittadina di Roma. "A questo proposito vorrei mostrarvi un intervento realizzato a Ponte Tazio, nel quartiere di Montesacro, per la rimozione di scritte vandaliche. È frutto di un lavoro sinergico eseguito dall’Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano, Ama, il Municipio III e Retake Roma che ringrazio. Un altro ottimo risultato per la nostra città", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)