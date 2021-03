Scuola: Uecoop, Dad a singhiozzo con una famiglia su quattro senza Internet veloce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una famiglia su quattro non dispone di un accesso Internet a banda larga in grado di sostenere massicci flussi di dati e collegamenti audio video necessari alla didattica a distanza. Lo scrive l’Unione europea delle cooperative (Uecoop) commentando i dati Istat in riferimento ai 6,9 milioni gli studenti che saranno costretti a seguire le lezioni in Dad con la nuova serrata che scatta lunedì 15 marzo. Con l’emergenza Covid, prosegue la nota, è esplosa la didattica a distanza che si scontra però con il divario digitale che colpisce di più le regioni del Sud, dalla Sicilia alla Calabria, dalla Basilicata al Molise fino alla Puglia dove in media una casa su tre non dispone di un collegamento online in grado di sostenere grandi flussi di dati. Le regole di distanziamento e le precauzioni per limitare il diffondersi del contagio, prosegue la nota, hanno comportato un ripensamento globale della scuola fra turni di ingresso, rimodulazione degli spazi e delle lezioni ma anche degli strumenti da utilizzare: la Dad è destinata a prendere sempre più spazio nella scuola a favore di quelle fasce di studenti che per problemi diversi, dalla disabilità fisica alla difficoltà dei trasporti, non possono seguire lezioni in presenza. Per questo, conclude Uecoop, è necessario aggiornare e potenziare al più presto la struttura digitale del Paese per garantire un migliore servizio a famiglie e imprese. (Com)