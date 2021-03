Regno Unito: principe Filippo proseguirà la degenza all'ospedale Edoardo VII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe Filippo, duca di Edimburgo e consorte della regina Elisabetta II, resterà ricoverato all’ospedale privato Edoardo VII di Londra. È quanto riferisce il quotidiano "The Telegraph". E' trascorso quasi un mese dal suo primo ricovero, determinato da una “leggera infezione” che tuttavia, come riferito da Buckingham Palace, non sarebbe legata a un potenziale contagio da Covid-19. Circa due settimane, invece, sono passate dall’intervento chirurgico al cuore cui è stato sottoposto lo scorso 3 marzo all’ospedale San Bartolomeo, uno delle strutture sanitarie più importanti in Europa nel trattamento di malattie cardiache. Dopo l’intervento, il 5 marzo Filippo è tornato all’Edoardo VII per proseguire il periodo di degenza. Filippo compirà cento anni il prossimo 10 giugno. (Rel)