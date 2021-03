Pd: a breve l’Assemblea nazionale, Letta al lavoro su discorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizierà fra pochi minuti l’Assemblea nazionale del Partito democratico e l’ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, che oggi verrà proclamato segretario, ha spiegato con un messaggio su Twitter di essere intento alle “ultime aggiunte, le ultime correzioni” all’intervento che terrà oggi nella sede romana del partito. Intervento in programma alle 11,45. Ad aprire i lavori dell’assemblea sarà invece la presidente Valentina Cuppi che informerà gli oltre mille delegati collegati in videoconferenza sulle dimissioni del segretario Nicola Zingaretti. I lavori verranno sospesi alle ore 10,30 per consentire la sottoscrizione telematica della candidatura. Alle 12,30 è previsto il voto da remoto dei delegati, mentre la proclamazione del nuovo segretario è attesa per le 13,30. (Rin)