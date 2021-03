Regno Unito: il Voluntary Overseas Service verso la chiusura a causa dei tagli del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Voluntary Overseas Service (Vso), l'ente di beneficenza che ha consentito a centinaia di giovani britannici di fare volontariato in giro per il mondo, potrebbe presto chiudere le attività nel Regno Unito. A causare l’interruzione del lavoro del Vso sono i tagli al bilancio degli aiuti esteri imposto dal governo. Come riferisce il quotidiano “The Times”, il Vso – che iniziò le sue attività nel 1958 – nelle prossime due settimane prevedere di chiudere le attività in 14 Paesi e licenziare almeno 200 persone a meno che l’esecutivo di Londra non decida di intervenire. Dopo che il governo ha annunciato la chiusura dei finanziamenti oltre il 31 marzo, il budget complessivo del Vso verrà ridotto del 40 per cento, dopo che già il mese scorso è stato chiuso il servizio internazionale per i cittadini, che offriva tirocini di volontariato all'estero per ragazzi di età compresa tra i 18 ei 35 anni, compresi molti provenienti da contesti svantaggiati. (segue) (Rel)