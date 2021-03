Business news: India, vendite auto aumentate del 10,59 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli per passeggeri in India sono aumentate del 10,59 per cento su base annua a febbraio: ne sono stati venduti 254.058, contro i 229.734 dello stesso mese del 2020. Lo riferisce la Federazione delle associazioni dei concessionari d’auto (Fada) sulla base dei dati di immatricolazione raccolti da 1.274 uffici regionali di trasporto su 1.481. L’incremento riguarda anche i trattori: 18,89 per cento, da 51.602 a 61.351 unità. Complessivamente la crescita è stata del 13,43 per cento, da 1.499.036 a 1.731.628 mezzi. In controtendenza i mezzi a due ruote, che hanno registrato una flessione del 16,08 per cento, da 1.300.364 a 1.091.288 unità. In calo anche i veicoli commerciali, del 29,53 per cento, da 83.751 a 59.020, e i mezzi a tre ruote: -49,65 per cento, da 66.177 a 33.319. (Inn)