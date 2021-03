Business news: India, produzione vaccini Serum Institute ammonta a 60 milioni di dosi al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Serum Institute of India (Sii), produttore indiano del vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca, ha informato l’Alta corte di Nuova Delhi che produce 60 milioni di dosi al mese, che ha fornito 48 milioni di dosi al governo e che ha allocato 51 milioni di dosi al ministero della Sanità affinché siano spedite al di fuori del Paese. L’Alta corte, dopo aver avviato motu proprio una lite di pubblico interesse sulle vaccinazioni, aveva chiesto al Serum Institute e a Bharat Biotech, produttore del Covaxin, l’altro vaccino attualmente in uso, di presentare un affidavit sulle loro capacità produttive. Inoltre, aveva chiesto al governo centrale un affidavit sui criteri seguiti per la campagna di vaccinazione. La scorsa settimana il collegio che sta esaminando la questione, composto dai giudici Vipin Sanghi e Rekha Palli, ha espresso apprensione per un utilizzo dei vaccini che sembra inferiore alle possibilità, mentre vengono donate o vendute milioni di dosi ad altri Paesi. Il caso è stato aggiornato al 19 marzo. (Inn)