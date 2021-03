Business news: Washington estende per sei mesi sospensione dazi su forniture mediche cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esteso la sospensione dei dazi per 99 categorie di prodotti cinesi di assistenza medica per sei mesi, fino al 30 settembre 2021. Lo ha reso noto in un avviso l'ufficio del rappresentante al Commercio degli Stati Uniti. L'elenco copre prodotti che vanno da mascherine chirurgiche e guanti a manicotti per la pressione sanguigna e tavoli per raggi X. Gli Stati Uniti hanno annunciato il 29 dicembre 2020 la sospensione dei prodotti di assistenza medica dai dazi "Sezione 301" dell'ex amministrazione Donald Trump, misura che sarebbe scaduta il 31 marzo 2021. "Alla luce dei continui sforzi per combattere la pandemia di Covid-19, il rappresentante al Commercio degli Stati Uniti ha stabilito che non è appropriato consentire la scadenza delle esclusioni per determinati prodotti", si legge nella nota. Il rappresentante al Commercio degli Stati Uniti può continuare a prendere in considerazione ulteriori estensioni o modifiche aggiuntive in base alle situazioni appropriate, si aggiunge. La maggior parte dei prodotti era stata inclusa in un quarto round di dazi sulle merci cinesi imposte dall'amministrazione Trump il primo settembre 2019, al culmine della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Tali prodotti sono stati colpiti da un'aliquota tariffaria iniziale del 15 per cento che è stata successivamente abbassata al 7,5 per cento come parte dell'accordo commerciale di Fase uno siglato nel febbraio 2020 fra Cina e Usa. (Cip)