Business news: Cina, investimenti diretti esteri in aumento del 31,5 per cento annuo nei primi due mesi dell'anno

- Gli investimenti diretti esteri (Ide) nella Cina continentale sono aumentati del 31,5 per cento anno su anno a 176,76 miliardi di yuan (27,2 miliardi di dollari) nei primi due mesi del 2021. Lo ha reso noto il ministero del Commercio. Gli investimenti esteri nel settore dei servizi sono ammontati a 141,74 miliardi di yuan (21,8 miliardi di dollari) durante il periodo, con un aumento del 48,7 per cento su base annua. Le regioni orientali, centrali e occidentali della Cina hanno attratto rispettivamente il 32,3, l'11,1 e il 50,9 per cento degli Ide. Gli Ide nella Cina continentale sono aumentati del 6,2 per cento anno su anno fino a un massimo record di 999,98 miliardi di yuan (153,9 miliardi di dollari) nel 2020. (Cip)