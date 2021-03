Business news: Cina, vendite auto in aumento del 364,8 per cento annuo a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di auto in Cina sono aumentate del 364,8 per cento su base annua a 1,455 milioni di unità a febbraio. Lo ha reso noto l'Associazione cinese dei costruttori di automobili (Caam). L'enorme crescita è dovuta al forte calo delle vendite durante lo stesso periodo dello scorso anno e alla ripresa della domanda di mercato del Paese quest'anno. Secondo i dati, nei primi due mesi del 2021 le vendite di auto sono state pari a 3,958 milioni di unità, in aumento del 76,2 per cento su base annua. Il mese scorso, le vendite di autovetture sono aumentate del 410 per cento anno su anno a 1,16 milioni di unità, mentre il numero di veicoli a nuova energia (Nev) è aumentata del 584,7 per cento a 110 mila unità. La produzione, le vendite e l'esportazione di Nev hanno continuato a stabilire nuovi record e mantenere una scala relativamente ampia il mese scorso. Nel corso della 13ma Assemblea nazionale del popolo cinese conclusasi l'11 marzo, è emerso che il Paese incoraggerà aumenti costanti della spesa per elettrodomestici, automobili e altri articoli di grandi dimensioni e abolirà le restrizioni eccessive sulle vendite di veicoli di seconda mano. Il Caam ha previsto che con la ripresa stabile dell'economia cinese e gli effetti positivi portati dalle politiche, l'industria automobilistica manterrà in futuro uno slancio di crescita. I dati hanno anche mostrato che la Cina ha prodotto più di 1,5 milioni di veicoli a motore a febbraio, con un aumento del 418,9 per cento su base annua. (Cip)