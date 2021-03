Business news: Oman, governo ridurrà imposte piccole e medie imprese per 2020 e 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Oman ridurrà l’imposta sul fatturato per le piccole e medie imprese (Pmi) per gli anni 2020 e 2021, e concederà la residenza a lungo termine a investitori stranieri. Lo ha annunciato l’emittente televisiva ufficiale omanita. Le misure rientrano nel piano “Vision 2040”, che mira a diversificare l’economia rispetto alle attività legate al petrolio, che rappresenta la voce maggiore nelle entrate del sultanato. L’Oman è stato colpito duramente dalla pandemia di Covid-19: secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi), le stime per la performance dell’economia omanita nel 2020 vedono una contrazione del 6,4 per cento, e una crescita attesa dell’1,8 per cento durante l’anno corrente. (Res)