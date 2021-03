Business news: Egitto, esportazioni di cemento a 25 mila tonnellate dall’inizio del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria del cemento contribuisce nella misura del 2 per cento al prodotto interno lordo (Pil) dell’Egitto. Lo ha detto Medhat Stephanos, capo della divisione per il cemento della Federazione egiziana delle industrie, ad “Agenzia Nova”. “L’industria del cemento contribuisce per quasi il due per cento del Pil e per il 25 per cento ai grandi progetti infrastrutturali in corso”, ha detto Stephanos. Le dichiarazioni giungono dopo che la nave russa Anatoliy Nikolaev è arrivata nel porto di Arish per trasferire circa 4.000 tonnellate di cemento bianco a Mosca, secondo un comunicato dell’Autorità generale della Zona economica del Canale di Suez. Dal porto di Arish dovrebbero essere esportate verso il Libano, nei prossimi giorni, 4.000 ulteriori tonnellate di cemento bianco, prosegue la nota. La nave russa è la 16ma a entrare nel porto di Arish, e la quinta a trasferire le esportazioni di cemento egiziane da quando il terminal è tornato a operare all’inizio di gennaio. Dall’inizio del 2021, le esportazioni di cemento egiziano si sono dirette verso la Russia, la Siria, la Grecia e il Marocco. Il porto di Arish è uno dei terminal della Zona economica di Suez e sta registrando un’espansione che comprende la costruzione di nuovi ormeggi, zone commerciali e dragaggi per approfondire il pescaggio delle navi. (Cae)