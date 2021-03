Business news: Benin, Moody's migliora rating da B2 a B1 per "solida" gestione delle finanze pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia internazionale Moody's ha rivisto al rialzo da B2 a B1 il rating del governo del Benin e da "stabile" a "positiva" la sua prospettiva grazie alla "solida" gestione delle finanze pubbliche dimostrata dalle autorità di Porto-Novo. In un comunicato, Moody's sottolinea che le principali linee che hanno consentito di rivalutare il rating del Paese si basano su una solida politica di consolidamento fiscale e di miglioramento della struttura del debito, elementi che sono stati supportati inoltre da una sana gestione delle finanze pubbliche, nonostante il deterioramento di alcuni parametri fiscali dovuti all'attuale pandemia di Covid-19. Moody's rileva una crescente resilienza economica di Porto-Novo, con solide prospettive di crescita supportate dalle riforme strutturali in corso. Per quanto riguarda la promozione nelle prospettive di investimento, questa riflette secondo l'agenzia i rischi bilanciati sulle previsioni di base, secondo cui l'economia si riprenderà con una crescita robusta e i parametri fiscali e di debito del Benin si stabilizzeranno e miglioreranno rispetto al medio termine. La notazione positiva di Moody's cade dopo che, a gennaio scorso, il governo del Benin ha emesso due Eurobond per un totale di 1 miliardo di euro di finanziamenti, nel quadro della strategia di gestione del debito avviata nel 2018 dalle autorità. (Res)