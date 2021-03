Business news: Congo-Kinshasa, per Banca centrale flessibilità salverà Paese dalla recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Repubblica democratica del Congo (Rdc) è cresciuta di 0,8 punti percentuali nel 2020, nel quadro di una crisi sanitaria e generalizzata che ha colpito il Paese come molti altri nella regione ma che a differenza di altre nazioni non dovrebbe trascinarlo in recessione. Lo afferma la Banca centrale del Congo (Bcc) nel suo "Rapporto sulla politica monetaria nel 2020", nel quale sottolinea che nel corso dell'anno appena trascorso le autorità della Bcc sono state indotte in un primo momento ad allentare il tasso di riferimento e il coefficiente dell'obbligo di riserva sui depositi a vista in valuta nazionale al fine di fornire liquidità alle banche a un costo inferiore e consentire loro di sostenere l'attività economica; e successivamente, nella seconda metà dell'anno, ad inasprire la sua politica monetaria aumentando il suo tasso di base in un contesto di accelerazione del deprezzamento monetario e di impennate inflazionistiche. (Res)