Business news: Cina, indice prezzi alla produzione in aumento dell'1,7 per cento annuo a febbraio

- L'indice dei prezzi alla produzione (Ppi) cinese è aumentato dell'1,7 per cento su base annua a febbraio, rispetto allo 0,3 per cento di gennaio. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). "Su base mensile, il Ppi è aumentato dello 0,8 per cento il mese scorso, in calo rispetto all'aumento dell'uno per cento di gennaio", ha affermato Dong Lijuan, statistico dell'Nbs. Tra i 40 settori industriali considerati, 25 hanno visto aumentare i prezzi di mese in mese, mentre dieci hanno segnalato cali di prezzo e cinque hanno registrato prezzi invariati. Un'analisi dei dati ha mostrato che l'indice dei prezzi alla produzione per il settore nazionale dell'estrazione di petrolio e gas naturale è aumentato del 7,5 per cento su base mensile a causa della continua crescita dei prezzi internazionali del greggio. L'aumento della domanda interna ha fatto aumentare i prezzi per l'industria della fusione e della laminazione dei metalli non ferrosi, con il suo indice in aumento dell'1,5 per cento su base mensile. "Il Ppi per il settore della produzione e fornitura di gas è sceso dello 0,7 per cento mese su base mensile a causa dell'allentamento della domanda di riscaldamento invernale", ha affermato Dong. Secondo i dati, nei primi due mesi, il Ppi è aumentato dell'uno per cento in media su base annua. (Cip)