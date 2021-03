Business news: premier cinese Li, aggiustamenti politici per mantenere stabilità di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 il governo della Cina effettuerà gli opportuni aggiustamenti politici per mantenere stabile il mercato. Lo ha dichiarato il premier cinese Li Keqiang nella conferenza stampa che si è svolta a Pechino in occasione della chiusura della 13ma Assemblea nazionale. "Non abbiamo modificato le politiche lo scorso anno e non c'è nemmeno bisogno di una 'brusca svolta' quest'anno, poiché la Banca popolare cinese non ha fatto ricorso all'allentamento quantitativo l'anno scorso, ma ha continuato a utilizzare strumenti convenzionali", ha spiegato Li. Le autorità stanno cercando di camminare sul filo del rasoio quest'anno, fornendo sostegno sufficiente alle aziende e ai lavoratori, mantenendo stabili i livelli del debito dopo un forte aumento dei prestiti lo scorso anno. "I governi a tutti i livelli devono vivere con un budget limitato. Continueremo a incoraggiare le istituzioni finanziarie a fare ragionevoli concessioni di interessi per rendere più facile il finanziamento per le piccole imprese e continuare a ridurre i loro costi di finanziamento", ha detto Li. (Cip)