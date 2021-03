Business news: India, studio prevede crescita e-commerce dell’84 per cento entro il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato indiano del commercio elettronico dovrebbe crescere dell’84 per cento entro il 2024, passando in termini di valore dai 60 miliardi di dollari del 2020 a 111 miliardi di dollari. È quanto emerge dal “Global Payments Report” pubblicato dalla società di tecnofinanza Fis. Lo studio evidenzia un’accelerazione dell’adozione delle tecnologie nel Paese nel contesto della pandemia di coronavirus e un cambiamento nel comportamento dei consumatori e nelle transazioni. Lo shopping online dovrebbe crescere in media del 21 per cento all’anno, trainato dalla telefonia mobile. L’anno scorso i portafogli digitali sono stati al primo posto tra i sistemi di pagamento (40 per cento), seguiti dalle carte di credito e di debito (15 per cento per ciascuna tipologia) e dai sistemi “Compra ora, paga dopo” (tre per cento); i primi dovrebbero registrare un incremento del 47 per cento entro il 2024. Per quanto riguarda gli acquisti nei negozi il mercato dei dispositivi Pos (Point of sale) per i pagamenti senza contante dovrebbe crescere del 41 per cento arrivando a 1.035 miliardi di dollari. (Inn)