Business news: Cina, regolatore del mercato sanziona 12 società per comportamento monopolistico

- L'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (Samr) della Cina ha reso noto di aver multato 12 società in relazione a dieci accordi che hanno evidenziato comportamenti monopolistici illegali e concorrenza sleale. Secondo quanto riferito dalla stampa cinese, tra le società sanzionate ci sono Baidu, Tencent Holdings, Didi Chuxing, SoftBank e un'azienda sostenuta da ByteDance. La Samr ha precisato che l’importo delle multe è di 500 mila yuan (77 mila dollari) per ciascuna società. Tencent ha dichiarato che rettificherà attivamente le operazioni e riferirà tempestivamente al regolatore. La Cina ha intensificato il controllo dei giganti nazionali che operano nel settore Internet negli ultimi mesi, motivando il rafforzamento della vigilanza con preoccupazioni riguardanti le condotte monopolistiche e la potenziale violazione dei diritti dei consumatori. (Cip)