Business news: Turchia, Erdogan, durante la pandemia spesi 34 miliardi di euro in sussidi

- Durante la pandemia di Covid-19, il governo della Turchia ha speso 311 miliardi di lire turche (34,1 miliardi di euro) in sussidi per sostenere l’economia, e circa 54 miliardi (5,9 miliardi di euro) in misure di protezione sociale. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un videomessaggio inviato all’11mo summit del Bosforo. Sottolineando che presto il mondo e la Turchia avranno superato un anno dall’inizio della pandemia, il presidente turco ha detto che Ankara ha fornito servizi sanitari gratuiti grazie all’”efficace” sistema sanitario del Paese. “Dati relativi a crescita, impiego, commercio e altri nel 2020 mostrano la grave distruzione causata dalla pandemia nell’economia globale. Durante l’anno passato le economie sono collassate, gli investimenti sono diminuiti e i dati sulla disoccupazione sono cresciuti”, ha detto. (Tua)