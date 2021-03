Business news: Arabia Saudita, Banca centrale prolunga programma rinvio pagamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell’Arabia Saudita (Sama) ha annunciato il prolungamento del programma di rinvio dei pagamenti, uno dei programmi introdotti dalla Banca per sostenere le finanze del settore privato, per la durata di tre mesi aggiuntivi. Lo riferisce il quotidiano economico "Al Eqtisadiya". Il programma terminerà dunque il 30 giugno 2021, invece che il 30 marzo, come previsto originariamente. Scopo dell’iniziativa è continuare a permettere al settore finanziario di svolgere il proprio ruolo nel sostenere piccole e medie imprese (Pmi), la crescita economica e l’occupazione nel settore privato. La Banca centrale ha anche annunciato il prolungamento del programma per il finanziamento garantito, anch’esso rivolto alle Pmi, per un anno aggiuntivo, fino al 14 marzo 2022. (Res)