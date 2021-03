Business news: Qatar, lanciato nuovo progetto per centrale elettrica e desalinizzazione acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Compagnia per l’elettricità e l’acqua del Qatar (Qewc) ha sviluppato un piano, per il prossimo decennio, mirante a soddisfare i crescenti bisogni di elettricità e acqua, sostenere i progetti infrastrutturali e i requisiti in vista della Coppa del mondo di calcio 2022. In particolare, la compagnia progetta di costruire un nuovo impianto elettrico e di desalinizzazione, a Ras Abu Fontas, con investimenti da 3 miliardi di dollari, con una capacità di 2.600 megawatt di elettricità e 378 milioni di litri al giorno di acqua desalinizzata. Lo ha detto il presidente del Consiglio di amministrazione di Qewc, Saad bin Sherida al Kaabi, durante l’incontro dell’Assemblea ordinaria generale della compagnia tenutosi ieri in videoconferenza. Secondo Al Kaabi il progetto Siraj 1, uno dei maggiori progetti fotovoltaici della regione in termini di dimensioni e capacità, dovrebbe essere completato entro la prima metà del 2022, con una capacità di 800 megawatt di elettricità. (Res)