Business news: Qatar Petroleum sigla accordo per sviluppo navi trasporto Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Qatar Petroleum (Qp), insieme ad altre imprese attive nel settore del gas naturale liquefatto (Gnl), ha siglato un accordo con Lnt Marine, Abs e la Shanghai Weigaoqiao Shipbuilding Company (Sws) per la cooperazione nello sviluppo di navi grandi e medie per il trasporto del Gnl. L’accordo è stato firmato da Qatargas e da compagnie legate a ConocoPhillips, ExxonMobil, Shell e Total, e apre la strada a un progetto industriale congiunto mirante a sviluppare nuovi progetti per navi da trasporto Gnl che utilizzano il sistema di stoccaggio Lnga-Box A-Box. “Con questa firma, Qatar Petroleum afferma il suo impegno alla continua modernizzazione dell’industria del Gnl sostenendo nuovi concetti e incoraggiando l’innovazione in aree che danno beneficio alla nostra industria in modo sicuro ed economico”, ha detto il ministro di Stato qatariota per gli Affari energetici e direttore e amministratore delegato di Qp, Saad bin Sherida al Kaabi. (Res)