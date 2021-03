Business news: Kenya, parlamento ratifica Accordo di partenariato economico con il Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Kenya ha ratificato l’Accordo di partenariato economico (Epa) con il Regno Unito, nonostante le preoccupazioni di alcuni parlamentari sulla mancanza di spazio per ulteriori emendamenti e un procedimento giudiziario in corso contro l'accordo. In base all’intesa, il Kenya manterrà il suo accesso senza dazi e quote per i suoi prodotti agricoli come tè, caffè, fiori recisi, frutta e verdura al mercato del Regno Unito, mentre le tasse di importazione sull'82,6 per cento dei prodotti originari del Regno Unito saranno abolite dopo 25 anni. L'approvazione dell'accordo è avvenuta un giorno dopo che i parlamentari britannici hanno fatto lo stesso, aprendo la strada all'attuazione del documento. Nel ratificare l'Epa, il parlamento del Kenya richiederà ora al ministro per l'Industrializzazione di presentare una relazione annuale sui progressi compiuti e una valutazione economica sui guadagni, le perdite e gli sviluppi derivanti dall'attuazione dell'accordo. La causa giudiziaria è stata presentato dai piccoli agricoltori che hanno lamentato la mancanza di partecipazione pubblica. Il valore annuale degli scambi tra Kenya e Regno Unito è stimato tra i 638 milioni e gli 820 milioni di dollari. (Res)