Business news: Cathay Pacific, perdita record di 2,78 miliardi di dollari nel 2020

- La compagnia aerea di bandiera di Hong Kong, Cathay Pacific, ha subito una perdita record di 2,78 miliardi di dollari lo scorso anno, dovuta all'impatto della pandemia di coronavirus sulla domanda di viaggi. Il presidente Patrick Healy ha descritto il 2020 come il "più impegnativo" nei 70 anni di storia della compagnia e ha affermato che molto dipenderà ora dall'efficacia e dalla diffusione dei programmi di vaccinazione globale. "Non è affatto chiaro come si svilupperà la pandemia e il suo impatto nei prossimi mesi", ha avvertito Healy, dicendo che il gruppo si aspetta che per tutto il 2021 il traffico passeggeri rimarrà "ben al di sotto" della metà dei livelli pre-pandemia. Le perdite di Cathay nel secondo semestre sono state di 1,52 miliardi dollari, in aumento rispetto ai 1,27 miliardi di dollari nei primi sei mesi del 2020. (Cip)