Business news: console a Shanghai Cecchi, missione di sistema a Wujiang su opportunità d'impresa

- Il console generale a Shanghai, Michele Cecchi, ha partecipato a una missione di sistema, unitamente alle articolazioni del Sistema Italia in Cina orientale (Ice, Sace e Ccic - Camera di in commercio italiana in Cina) nel distretto di Wujiang, nella municipalità di Suzhou, al centro dell'area dimostrativa sulla sostenibilità del Piano nazionale di sviluppo del Delta del fiume Yangtze. Lo riferisce un comunicato del consolato. In tale contesto ha avuto luogo una cerimonia di piantumazione di un ulivo, come simbolo della collaborazione sulle sfide ambientali. Il console generale ha, inoltre, incontrato il segretario del Partito comunista Li Ming, il governatore Wang Guorong e aperto un seminario d'impresa, organizzato in collaborazione con le autorità locali e la Ccic, focalizzato sulle opportunità di investimento e di cooperazione industriale. Nel corso della missione, infine, si è svolta la visita a tre stabilimenti industriali italiani, Valvitalia, Sogefi e Prima Power. (Com)