Business news: Turchia, Erdogan annuncia piano di riforme per “plasmare l’economia del futuro”

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato il 12 marzo durante un incontro al Centro congressi Halic di Istanbul un vasto piano di riforme per “plasmare” l’economia turca del futuro e aiutare il Paese a ottenere una crescita “basata su produzione, investimenti, occupazione ed esportazioni”. Uno degli obiettivi del piano, secondo Erdogan, è proprio intervenire sulla bilancia commerciale, per creare un’economia “che riduca l’uso di prodotti importati e che batta nuovi record nelle esportazioni, con produzione a valore aggiunto”. Il piano è stato preparato dal novembre dell’anno scorso in cooperazione con rappresentanti del settore privato e organizzazioni non governative, ha detto Erdogan, e le richieste di tutti gli attori coinvolti sono state ascoltate. “Raggiungeremo sicuramente i nostri obiettivi, lavorando giorno e notte per fare della Turchia una delle dieci maggiori economie nel mondo”, ha aggiunto Erdogan. Guardando alla storia recente, ha proseguito, le economie globali hanno risentito essenzialmente di due fattori negativi: l’instabilità politica e il deterioramento del clima di fiducia. I due concetti, “stabilità e fiducia”, sono “molto importanti” e la Turchia lotterà per rafforzare la sua crescita su questa base. “Siamo riusciti a differenziarci da molti Paesi in modo positivo”, ha aggiunto Erdogan. “Nonostante la pandemia siamo cresciuti dell’1,8 per cento nel 2020. Tra i Paesi del G20 siamo stati uno dei due Paesi che sono riusciti a far crescere la loro economia in termini reali, arrivando al secondo posto dopo la Cina”, ha proseguito. “Grazie alle misure adottate nella seconda metà dell’anno e ai nostri pacchetti di sostegno miranti a stimolare l’economia, siamo riusciti a diventare uno dei pochi Paesi al mondo la cui economia è cresciuta”, ha aggiunto. (Tua)