Business news: Iraq, ministero Industria annuncia prossima apertura fabbrica di batterie a Baghdad

- Il ministero dell’Industria e dei Minerali dell’Iraq ha annunciato la prossima apertura di uno stabilimento per la produzione di batterie a Baghdad, rivelando al contempo di aver siglato un memorandum di intesa con la regione autonoma del Kurdistan per unificare leggi e decisioni relative al settore industriale. Il consigliere del ministero, Ammar al Janabi, ha detto inoltre all’agenzia di stampa irachena “Ina” che “con la supervisione del ministro dell’Industria e dei Minerali è stata riattivata la fabbrica di cemento di Kabisa, con una capacità produttiva che raggiunge le 142 mila tonnellate mensili di cemento ordinario e resistente”. Il tasso di produzione dell’impianto è pari al 95 per cento della capacità produttiva, secondo il consigliere, e lo stabilimento opera con le tecnologie più avanzate. (Res)