Business news: Iran, siglati contratti per 9.000 nuovi stabilimenti industriali da marzo 2020

- Dall’inizio dell’anno iraniano corrente, a marzo 2020, sono stati siglati in Iran 9.000 nuovi contratti per la fondazione di impianti industriali. Lo ha detto il presidente dell’Organizzazione per le piccole industrie e per i parchi industriali (Isipo), Ali Rasoulian. Parlando con i giornalisti a margine di una visita a un parco industriale presso Teheran, Rasoulian ha sottolineato che il dato segna un aumento del 100 per cento rispetto all’anno precedente. “Se cerchiamo di creare impiego, bisogna fornire lo spazio e l’infrastruttura necessaria a sviluppare unità industriali; attualmente sono stati firmati più di 9.000 contratti”, ha detto Rasoulian. Secondo il presidente dell’Isipo il numero di richieste per investimenti stranieri quest’anno è aumentato, e “ovunque c’è interesse per gli investimenti siamo obbligati a fornire condizioni desiderabili”. Tra le priorità del ministero dell’Industria figurano le imprese “knowledge-based”, alle quali le autorità iraniane cercano di fornire “lo spazio necessario” nei parchi industriali. Secondo quanto annunciato dallo stesso Rasoulian a gennaio, dall’inizio dell’anno iraniano corrente, sono diventate operative 1.160 nuove unità industriali, creando opportunità di lavoro per più di 20 mila persone. Quest’anno inoltre il dato relativo alle unità industriali inattive o semi-attive è migliorato, scendendo al 18,7 per cento dopo il 22-24 per cento dell’anno iraniano passato (marzo 2019 – marzo 2020). (Res)