Business news: Oman, britannica Wood annuncia completamento lavori impianto solare Qabas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia internazionale Wood, con sede nel Regno Unito, ha annunciato di aver completato la propria attività ingegneristica presso l’impianto fotovoltaico di Qabas, situato nella zona libera di Sohar, in Oman. Lo riferisce il quotidiano omanita "The Oman Observer". L’impianto comprende più di 80 mila pannelli solari e fornirà energia rinnovabile a un impianto per la produzione di ferrocromo, sostituendo l’attuale fornitura di elettricità prodotta a gas e risparmiando più di 25 mila tonnellate di emissioni di CO2 all’anno. L’impianto, lanciato da Oman Shell, rientra nel quadro di un progetto per accelerare lo sviluppo dell’energia solare in Oman, e soddisfare la domanda crescente di energia pulita e sostenibile. (Res)