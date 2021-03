Business news: Emirati, Dubai, a febbraio il settore privato crea più posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese private dell’emirato di Dubai hanno visto, a febbraio 2021, una ripresa parziale nel numero di posti di lavoro creati per il secondo mese consecutivo. Continua a pesare sulla ripresa, tuttavia, la cattiva performance dei settori di viaggio e turismo. È quanto emerge dal rapporto per il mese di febbraio elaborato dalla società di ricerche internazionale Ihs Markit. “ll calo generale nelle vendite non ha scoraggiato le imprese dall’aumentare produzione e impiego”, ha detto David Owen, economista a Ihs Markit. “L’occupazione è cresciuta a gennaio per la prima volta in undici mesi, anche se l’ultimo aumento del personale è stato solo marginale”, ha proseguito. (Res)