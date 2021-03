Business news: Filippine, governo punta ad allentare le restrizioni agli investimenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine si appresta ad allentare le norme che regolano gli investimenti diretti esteri in quel Paese, ritenute dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) tra le più rigide nel loro genere dell'intero Sud-est asiatico. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che sottolinea come gli ostacoli agli investimenti esteri abbiano dato vita nelle Filippine ad un mercato dominato in diversi settori da grandi conglomerati locali. Il Senato delle Filippine ha calendarizzato al discussione di tre emendamenti alla Legge sugli investimenti stranieri, alla Legge sulla liberalizzazione del commercio al dettaglio e alla Legge sui servizi pubblici, approvate dalla Camera dei rappresentanti filippina lo scorso anno. Presentando i progetti di emendamento, alla fine del mese scorso, il segretario del Commercio e dell'industria filippino Ramon M. Lopez aveva ribadito "il nostro sostegno al processo di liberalizzazione per rafforzare la competitività del nostro Paese". (Fim)