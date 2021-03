Business news: Emirati: lanciata prima piattaforma bancaria digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato la prima piattaforma bancaria digitale indipendente del Paese, che spera di svolgere un ruolo pionieristico in Medio Oriente, Africa e Asia. La piattaforma, denominata “Yap”, non ha una licenza bancaria, ma opera in partenariato con la Banca nazionale di Ras al Khaimah, che fornisce numeri di conto internazionali ai suoi utenti. Secondo il sito emiratino “Erm News”, la piattaforma non ha filiali vere e proprie e non offre servizi bancari tradizionali come mutui e prestiti, ma servizi di analisi del budget, pagamenti peer to peer, bonifici e pagamenti. (Res)