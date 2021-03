Business news: Oman, a gennaio ospiti alberghi in calo del 50 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio 2021 il numero totale degli ospiti di alberghi da tre a cinque stelle in Oman è calato del 49,5 per cento, raggiungendo le 78.451 unità, rispetto al gennaio del 2020, quando ha toccato la cifra di 155.488 persone. Sono calati sensibilmente di conseguenza gli incassi, pari a 6 milioni e 231 mila rial omaniti (circa 13,5 milioni di euro) contro i 21 milioni e 26 mila rial (45,8 milioni di euro) del gennaio 2020. Il tasso di occupazione degli alberghi registrato a gennaio scorso era pari al 27 per cento. (Res)