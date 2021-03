© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle ore 17.50 circa, due squadre operative dei Vigili del fuoco, un'autobotte, un'autoscala e il carro Teli, sono impegnate per un'incendio in Piazza Brahms 4. Le fiamme sono divampate all'interno di un'appartamento, al primo piano di una palazzina di quattro. Non risultano feriti né persone intossicate. Sul posto carabinieri e 118. (Rer)