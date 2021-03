Business news: Cina, indice prezzi al consumo in calo dello 0,2 per cento annuo a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo cinese (Ipc) è diminuito dello 0,2 per cento su base annua a febbraio a causa di una base di confronto più elevata lo scorso anno. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs) cinese. I prezzi dei generi alimentari sono diminuiti dello 0,2 per cento su base annua, trascinando l'inflazione al consumo di 0,05 punti percentuali. Il calo è stato in gran parte guidato dall'effetto di trascinamento poiché l'epidemia di Covid-19 ha aumentato i prezzi dei beni di consumo nel febbraio dello scorso anno e ha portato a una base più elevata. "Su base mensile, l'Ipc ha guadagnato lo 0,6 per cento, con i prezzi del cibo in aumento dell'1,6 per cento a causa della crescente domanda e dell'aumento dei costi logistici durante il Festival di Primavera, che è caduto nel febbraio di quest'anno", ha osservato Dong Lijuan, statistico dell'Nbs. (Cip)