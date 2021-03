Business news: "Wsj", regolatori valutano sanzione record ad Alibaba per condotta anticoncorrenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I regolatori antitrust cinesi stanno valutando la possibilità di imporre una sanzione record ad Alibaba Group Holding per sospetti comportamenti anticoncorrenziali. Lo ha riferito il "Wall Street Journal", che cita fonti a conoscenza della questione. La sanzione potrebbe superare i 975 milioni di dollari che l'azienda statunitense produttrice di microchip Qualcomm ha dovuto versare nel 2015 per pratiche anticoncorrenziali. Secondo il quotidiano, i regolatori stanno anche valutando se il gigante cinese del commercio online debba cedere alcune attività non correlate alla sua principale attività di vendita al dettaglio online. Questa mattina le azioni di Alibaba di Hong Kong hanno registrato un apprezzamento dell'1,7 per cento, dopo che le azioni di New York hanno guadagnato il 2,8 per cento durante la notte in un rally del mercato azionario. (Nys)