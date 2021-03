Business news: cinese Xiaomi avvia produzione di prova in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante tecnologico cinese Xiaomi ha avviato la produzione di prova in Turchia. Lo ha dichiarato il ministro dell'Industria e della tecnologia turco Mustafa Varank. "Xiaomi ha avviato la produzione di test presso lo stabilimento fondato con il fornitore globale Salcomp", ha annunciato Varank sul suo account Twitter dando il benvenuto all'azienda. L'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" sottolinea che il ministro ha pubblicato diverse foto che mostrano la sua visita alla fabbrica e ha posato per le telecamere insieme ai dipendenti tenendo in mano uno smartphone Xiaomi. "Quando la produzione inizierà a pieno regime, duemila cittadini troveranno opportunità di lavoro presso la fabbrica. L'impianto avrà una capacità produttiva di cinque milioni di smartphone all'anno", ha aggiunto Varank. (Tua)