- A Torino domani, domenica 14 marzo, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1403m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.Piemonte: transita un impulso instabile in quota il quale tuttavia non avrà modo di portare significative conseguenze, eccezion fatta per qualche piovasco notturno sul Levante ligure e precipitazioni intermittenti sulle zone alpine di confine, soggette a STAU a causa delle vivaci correnti nord-occidentali. Ventoso specie in montagna. In Liguria mare mosso, con tramontana in rinforzo. (Rpi)