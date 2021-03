Libia: Al Sisi si congratula con presidente Menfi per ottenimento fiducia nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del nuovo Consiglio di presidenza transitorio della Libia, Mohamed Menfi, nella quale ha espresso le sue congratulazioni per l’ottenimento della fiducia del governo di unità nazionale guidato dal premier Abdelhamid Dabaiba. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza egiziana Bassam Radi in un comunicato stampa. Nel comunicato Al Sisi ha sottolineato la necessità di ricostruire il Paese a partire da questi passi “positivi”, lavorando per portare avanti il percorso di soluzione politica e mantenere l'orizzonte del dialogo intra-libico in modo da limitare gli interventi esterni stranieri. Menfi, da parte sua, ha ringraziato Al Sisi “per i sinceri sforzi egiziani volti a ripristinare la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo della Libia”. Menfi ha confermato l'intenzione delle autorità esecutive appena nominate di continuare a rafforzare i rapporti con l’Egitto.(Cae)