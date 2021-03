Donbass: capo delegazione ucraino, Kravchuk non esclude possibile conflitto su larga scala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della delegazione ucraina al Gruppo di contatto trilaterale sul conflitto nel Donbass, Leonid Kravchuk, non esclude la possibilità di un conflitto su vasta scala nella regione situata nell’est del Paese. Kravchuk, in un’intervista al quotidiano “Fakty”, ha proposto di coinvolgere gli Stati Uniti nella soluzione della crisi nella regione. "Sono convinto che gli Stati Uniti dovrebbero partecipare a questo problema, dal momento che il conflitto in Donbass non è solo una questione ucraina ed europea, si tratta di un possibile conflitto su larga scala", ha detto Kravchuk. Allo stesso tempo, il capo delegazione ha dichiarato che la responsabilità di un possibile aggravamento della situazione nel Donbass ricade sulla Federazione Russa. Dal punto di vista di Kravchuk, un conflitto su larga scala è possibile "se la Russia non porrà fine ai suoi desideri" di portare avanti la crisi. Ieri il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina, Oleksiy Danilov, ha affermato che il numero dei bombardamenti nel Donbass è aumentato, ma anche che la situazione resta sotto il controllo dell'esercito ucraino. Tuttavia, Danilov ha smentito le indiscrezioni sulla preparazione di una potenziale offensiva nella giornata di lunedì 15 marzo. (Rum)