Business news: la Cina ratifica l'accordo di Partenariato economico regionale globale

- Il governo cinese ha ufficialmente ratificato l'accordo di Partenariato economico regionale globale (Rcep). Lo ha reso noto il ministro del Commercio Wang Wentao. "Anche alcuni altri Paesi membri stanno accelerando le loro procedure e si spera che i Paesi interessati possano accelerare i loro progressi e raggiungere finalmente la soglia di entrata in vigore", ha detto Wang ai giornalisti a margine della sessione in corso dell'Assemblea nazionale del popolo. Il ministro ha spiegato che sono necessarie le ratifiche di sei Paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e di tre Paesi non membri dell'Asean per raggiungere la soglia. "Prima l'accordo entrerà in vigore, prima ne trarranno beneficio le persone dei paesi membri", ha detto. (Cip)