Business news: Indonesia pronta a varare legge per regolamentare l’e-commerce

- L’Indonesia è pronta a dotarsi di una legge che regolamenterà il settore dell’e-commerce con l’obiettivo di promuovere “una competizione sana e onesta” nel mercato locale. Lo ha annunciato al quotidiano “The Straits Times” il ministro del Commercio, Muhammad Lufti. La legge dovrebbe essere approvata il mese prossimo e prevede, tra le altre cose, l’obbligo per gli attori del settore di dichiarare eventuali attività transfrontaliere. Le piattaforme online che vendono prodotti stranieri in Indonesia saranno inoltre soggette agli stessi obblighi delle imprese fisiche che offrono beni di produzione locale. “La regolamentazione ha l’obiettivo di livellare il mercato domestico. Se le imprese offline devono procurarsi permessi di distribuzione, allora lo stesso varrà per gli operatori online”, ha spiegato il ministro. Di recente ha fatto discutere una dichiarazione del presidente Joko Widodo, che ha affermato di “odiare i prodotti straniere” e di “amare quelli locali”, alimentando il dibattito sulle pratiche commerciali scorrette nei confronti delle piccole e medie imprese indonesiane. (Inn)