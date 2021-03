Sardegna: approvato nuovo Piano sviluppo per istituzione Zona economica speciale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le facilitazioni e agevolazioni specifiche offerte dalle Zone franche sono principalmente le seguenti: differimento dei dazi sui beni importati; esenzione da dazi di importazione per materie prime e semilavorati trasformati in loco; esenzioni Iva su importazioni correlate a esportazioni e servizi forniti in loco o esportati. Per le Zone economiche speciali si può trovare una gamma più ampia di agevolazioni, dagli aiuti a ricerca e sviluppo a quelli per la formazione dei dipendenti, dalla riduzione delle imposte sui redditi e sui profitti societari agli sgravi sulla tassazione immobiliare. E ancora: incentivi all'occupazione, disponibilità di aree per le imprese a prezzi ridotti, procedure burocratiche semplificate, servizi dedicati gratuiti come la ricerca di aree e immobili, ricerca di personale, piani di formazione del personale. Anche il sistema normativo italiano permette una vasta tipologia di agevolazioni e facilitazioni: contributi in conto capitale per la realizzazione degli investimenti iniziali connessi all'insediamento produttivo; agevolazioni doganali, mediante sospensione del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e dei dazi, con semplificazione delle procedure doganali; esenzione o riduzione di imposte locali relativi gravanti sugli immobili, tributi connessi allo smaltimento dei rifiuti, ai servizi indivisibili; deroghe alle regolamentazioni sui contratti di lavoro; esenzioni o riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni; interventi infrastrutturali sul territorio interessato, al fine di migliorarne la competitività anche in termini di logistica e movimentazione merci; esenzione fiscale: abbattimento totale o riduzione dell'Irap e dell'Ires. "Confidiamo in un rapido esame da parte del governo e in una sensibilità verso le richieste della Sardegna, già manifestata dai Ministri interessati nel corso delle serrate interlocuzioni nelle scorse settimane, fin dall'insediamento del governo Draghi. Il cammino non è concluso ed è ora necessario un grande sforzo unitario di tutte le forze politiche, delle istituzioni e dei parlamentari sardi di qualsiasi schieramento, in una battaglia che riguarda tutti e che può portare a una svolta storica dalle importanti ricadute sul futuro della Sardegna", conclude il presidente Solinas. (Com)