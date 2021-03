Difesa: Grecia, caccia sauditi a Creta per esercitazioni Eye of the Falcon 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caccia delle Forze aeree dell’Arabia Saudita sono arrivati in Grecia oggi in vista della loro partecipazione all’esercitazione militare Eye of the Falcon 1. I caccia F-15C sono atterrati con i loro equipaggi, oltre a tecnici e personale di supporto a Creta. Le forze aeree saudite e greche condurranno delle esercitazioni congiunte nei cieli del Mar Mediterraneo. I militari dell'Aeronautica saudita è stato accolto all'arrivo dall'ambasciatore del Regno in Grecia, Saad bin Abdulrahman Al Ammar. L'esercitazione mira a perfezionare e sviluppare le abilità degli equipaggi e di supporto tecnico e aumentare la prontezza al combattimento delle Forze aeree saudite. (Gra)