Energia: Arabia Saudita e Germania collaborano per sviluppare la produzione di idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha intenzione di divenire il più grande esportatore mondiale di idrogeno e punta sulla Germania per esportare questo prodotto in Europa. L’accordo siglato lo scorso 11 marzo, in modalità virtuale, dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco Peter Altmaier e il responsabile dell'Energia saudita, Abdulaziz bin Salman al Saud, è finalizzato proprio a raggiungere quest'obiettivo. Secondo quanto riporta un’analisi del quotidiano tedesco “Handelsblatt”, l'accordo mira a consentire l'importazione in Germania di grandi quantità di idrogeno saudita. Si tratta dell'idrogeno verde, prodotto dall'elettrolisi dell'acqua, per la cui produzione verranno impiegate le energie rinnovabili. Il ministro dell’Energia saudita ha annunciato due settimane fa che l’Arabia Saudita, il più grande esportatore mondiale di petrolio sino ad oggi, sta lavorando per divenire “il più grande esportatore di idrogeno a livello globale”. "Se l'Europa vuole comprare più idrogeno, idrogeno verde saudita, saremmo più che felici". Come indica l’analisi di “Handelsblatt”, l'Europa, invece, vuole investire 500 miliardi di euro nell'infrastruttura dell'idrogeno, ma non è ancora stato chiarito se l'idrogeno consumato dai Paesi europei sarà prodotto solo localmente o se sarà anche importato. Secondo Peter Terium, responsabile per l’approvvigionamento energetico della città futuristica Neom, attualmente in costruzione nel nord dell’Arabia Saudita, ha osservato che l'Europa non ha abbastanza spazio libero per generare l'elettricità necessaria per la produzione di idrogeno dall'energia eolica e solare. Per Terium, l’Europa "in nessun caso sarà in grado di produrre da sola tutto l'idrogeno". (segue) (Geb)