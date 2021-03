Energia: Arabia Saudita e Germania collaborano per sviluppare la produzione di idrogeno verde (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Christof Ruhl, ex capo economista della compagnia petrolifera Bp e oggi esperto di energia presso le università di Harvard e Columbia, ha sottolineato ad “Handelsblatt” gli alti costi di un gasdotto dall'Arabia Saudita all'Europa. Secondo l’analista, la cooperazione tedesco-saudita sull'idrogeno che è stata ora concordata è un buon esempio di "come meglio unire la tecnologia tedesca e la forza finanziaria dell'Arabia Saudita". Riad promette persino riduzioni significative dei prezzi per l'idrogeno verde: "Annunceremo a breve quanto a buon mercato possiamo produrre idrogeno verde", ha dichiarato nei giorni scorsi il ministro dell’Energia saudita. Finora la produzione è costata quasi 5 dollari al chilo, ma si prevede che i prezzi per un progetto di idrogeno leader a livello mondiale in Arabia Saudita scendano a 1,50 dollari al chilo entro il 2030, divenendo quasi più economico dei combustibili fossili. Il progetto sull'idrogeno in costruzione a Neom dovrebbe produrre abbastanza carburante senza emissioni da consentire l'esportazione di 1,2 milioni di tonnellate di ammoniaca verde all'anno. (Geb)